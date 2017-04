Muziekdocent Jan Kuiper (62) van De Waerdenborch Holten overleden

Voor Jan Kuiper is in het schoolgebouw in Holten een speciaal herdenkingslokaal ingericht. Logischerwijs is gekozen voor het muzieklokaal, de ruimte waar de docent vele scholieren begeesterde met de liefde voor muziek en kunst. Tot en met vrijdag kunnen collega's, (oud)leerlingen en voormalige leerkrachten terecht in de herdenkingsruimte om muziek te maken of in het herdenkingsboek te schrijven. Door de jaren leverde Kuiper een grote bijdrage aan allerlei muziek- en toneeluitvoeringen op de Waerdenborch. Collega's omschrijven hem als een aimabele persoonlijkheid met een luisterend oor voor leerlingen en medewerkers.