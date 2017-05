Nieuwe politiebureau komt toch niet in Rijssen

Volledig scherm Het politiebureau komt toch niet bij de rotonde op het industrieterrein aan de rand van Rijssen. Onderhandelingen over kavel bij Mercedes Baan zijn afgeketst. © Wouter Borre

RIJSSEN/HELLENDOORN - Het nieuwe politiekantoor voor West-Twente komt toch niet in Rijssen. De politie is nu in gesprek met Nijverdal. Burgemeester Arco Hofland zette deze week de feiten op een rij.

Het leek allemaal in kannen en kruiken. Rijssen zou het nieuwe politiebureau voor de eenheid West-Twente krijgen. Op een mooie zichtlocatie aan de rotonde in de Morsweg/Kalanderstraat bij Mercedes Baan. "Maar in het zicht van de haven is het schip gestrand", geeft burgemeester Arco Hofland toe. "En dat doet extra pijn."

Waar ging het mis? Dat vraagt ook de gemeenteraad van Rijssen-Holten zich af. Deze week presenteerde Hofland op verzoek van de politici een feitenrelaas om inzicht te geven in hoe de race is gelopen.

Zichtlocatie

Daaruit blijkt dat Hofland al sinds 2015 met Mercedesdealer en grondeigenaar Baan heeft gepraat over inbreng van de locatie bij de rotonde. Die weegt mee bij het externe onderzoek door Ernst & Young naar de beste plek voor het nieuwe politiebureau van West Twente: is dat in Rijssen-Holten, Hellendoorn of Wierden?

Baan

Op 7 november 2016 is er opnieuw overleg over de verkoop van een kavel van rond de 2000 vierkante meter met Baan, die volgens Hofland aangeeft te willen uitbreiden in noordelijke en zuidelijke richting. Hofland krijgt dezelfde dag van de fractievoorzitters van de gemeenteraad ruim baan om 'al het mogelijke te doen om de keuze te laten vallen op de locatie in Rijssen'.

Zichtbaarheid

Op 17 november 2016 meldt de politie dat in de businesscase de locatie Rijssen en Nijverdal ('t Lochter) gelijkwaardig zijn beoordeeld. Begin december valt de locatiekeuze toch op Rijssen. Dat heeft onder meer te maken met de zichtbaarheid van het nieuwe politiekantoor direct aan de rotonde, meldt de politie.

Wierden

Op 8 december 2016 is er weer overleg met Baan. Die geeft volgens Hofland aan te willen meewerken, mits de gemeente de bedrijfsuitbreiding faciliteert. Daarvoor is ook de medewerking van de gemeente Wierden nodig, omdat een deel van de grond aan de noordzijde binnen de grenzen van die gemeente ligt.

Package deal

Op 19 december 2016 is er overleg tussen gemeente en politie. Daarin komt onder meer een package deal naar voren waarbij de kavelprijs wordt verrekend met de koop van het oude politiebureau aan de Molenstalweg door de gemeente.

Rotonde

Begin januari is er weer overleg met Baan. Die stelt als eis dat Wierden moet meewerken aan bestemmingsplanwijziging. De politie geeft in februari aan 2.750 vierkante meter nodig te hebben. De zichtlocatie direct aan de rotonde geldt daarbij als voorwaarde.

Huren

In maart blijkt dat Wierden wil meewerken. Maar Baan geeft nu aan zelf te willen bouwen op de zichtlocatie pal aan de rotonde, de politie zou dit pand eventueel kunnen huren. Daar voelt de politie echter niets voor. Baan stelt dat de kavel steeds groter wordt (van 2.000 naar 2.750 vierkante meter). Ook wil hij de zichtlocatie direct aan de rotonde niet meer verkopen. De politie mag wel bouwen op het achterterrein.

Lochter

Maar dat wil de politie niet. De voorkeur was juist op Rijssen gevallen vanwege de zichbaarheid van de locatie, direct aan de rotonde. In april schakelt Hofland een bemiddelaar in om uit de impasse te komen. Dat mislukt. Rijssen-Holten biedt nog een alternatieve locatie aan: de hoek Nijverdalseweg-Ozonstraat. Maar daar voelt de politie niets voor. Die kiest op 13 april voor de locatie op 't Lochter in Nijverdal.