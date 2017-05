Onrust over horeca in bos in Rijssen

Buggies die rondscheuren, paintball in het bos, outdoor karten, toeren met een kever, solex rijden, drinken op een bierfiets of bosgolf. Omwonenden van partycentrum Het Schwarzwald aan de Markeloseweg zijn de overlast van de buitenactiviteiten in de natuur zat. Dat de gemeente Rijssen-Holten nu ook nog het illegale gebruik van een stuk bos in de ecologische hoofdstructuur (EHS) door Het Schwarzwald voor horecadoeleinden wil legaliseren, schiet ze in het verkeerde keelgat.

'Verbazingwekkend'

"Het ligt midden in de ecologische hoofdstructuur. Daar staat bescherming van de rust, natuur en biodiversiteit voorop. Daar geldt een 'nee, tenzij' principe. Verbazingwekkend dat de gemeente Rijssen-Holten een stuk bos een horecabestemming wil geven, in plaats van het bos te beschermen", aldus R. Rozemuller, die namens de omwonenden insprak in de raadscommissie grondgebied.

Illegaal

De gemeente Rijssen-Holten ontdekte bij een controle dat Het Schwarzwald een stuk bos illegaal gebruikt voor horeca-activiteiten. Er is onder meer illegaal een midgetgolfbaan en trapskelterbaan aangelegd. De exploitant heeft de gemeente gevraagd om het gebruik te legaliseren.

Het college wil wel meewerken aan legalisatie. Volgens B en W was het bosperceel negen jaar geleden, toen de huidige eigenaar het partycentrum kocht, al jaren in gebruik voor horecadoeleinden. Alleen de midgetgolfbaan is later aangelegd. Die moet Het Schwarzwald dan ook weer verwijderen.

De gemeenteraad zet vraagtekens bij de historie en vraagt zich af of je 'fout gedrag moet belonen'. Maar een meerderheid van VVD-Lokaal, SGP, ChristenUnie, CDA en Gemeentebelangen gaat in principe akkoord met legalisatie. Voorwaarde is wel dat de gemeente harde afspraken maakt met Het Scharzwald om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen.

D66 is tegen het illegaal gebruik van de EHS voor horecadoeleinden. "Gaan we nu telkens wat van de EHS afknibbelen? Stop deze activiteiten! We moeten fout gedrag niet gaan belonen als gemeenteraad", aldus fractievoorzitter Herman Klein Velderman.

Niet blij

Ook bestrijdt hij, zoals het college en de ChristenUnie stellen, dat de provincie Overijssel akkoord zou zijn met de plannen. "Er zijn alleen enkele ambtenaren ter plekke geweest om te kijken naar compensatiemogelijkheden. Dat is wat anders dan groen licht geven", aldus Klein Velderman. Ook de PvdA is 'niet blij' met het feit dat eerst vijftien jaar lang illegale activiteiten in de EHS worden gedoogd en dat ze nu ook nog worden gelegaliseerd.