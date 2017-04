Op hoge snelheid over de Holterberg

In totaal passeerden ruim 1200 wielrenners de inschrijftafels in sporthal ’t Mossink. Waaronder grote groepen uit Amsterdam, twee Belgische teams en een studentenvereniging uit Groningen. Maar ook een handvol deelnemers ‘aangepast wielrennen’. Onder begeleiding trotseerden zij net als de rest de steile Motieweg die al vroeg in het parcours opgenomen is.

Terwijl de zon doorbreekt volgen de fietsers de duidelijk aangegeven routes richting Markelo, Rijssen, Hellendoorn, Lemele en Luttenberg. De lange afstandsfietsers en deelnemers die over twee weken in zuid Limburg aan de Amstel Gold Race mee doen zijn al om 7.30 uur vertrokken. Jeugd en recreanten voor de drie kortere afstanden wat later.