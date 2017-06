Overlast honden: SGP wil meer controle op 'baasjes' in Rijssen-Holten

Hondenpoep. Het blijft één van de grootste ergenissen waar de burgers over klagen. Ook in Rijssen-Holten is de overlast, ondanks tal van maatregelen, groot stelt de SGP. De politieke partij wil daarom meer bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) aanstellen en heeft het college gevraagd in kaart te brengen wat dit gaat kosten.

SGP-fractievoorzitter André Scheppink wil geen heksenjacht op de hondenbezitter ontketenen. "Maar wel meer controles. We hebben nu maar drie boa's bij de gemeente. Die komen waarschijnlijk te weinig aan het controleren op de overlast van honden toe. Want het is bijzonder vreemd dat veel mensen klagen, maar dat er vorig jaar nul bekeuringen zijn uitgedeeld aan hondenbezitters."

Volgens Scheppink gaat het niet alleen over de overlast van hondenpoep, maar ook over het laten loslopen van honden binnen de bebouwde kom en in het buitengebied. "Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor kinderen of andere dieren, zoals wild in het bos. Reekalfjes worden daar bijvoorbeeld het slachtoffer van."

Volgens Scheppink is niet iedere hondenbezitter zich bewust van een aantal regels die gelden voor het uitlaten van de hond en het opruimen van hondenpoep. "Zo blijkt dat de honden buiten de aangelegde hondentoiletten hun behoefte doen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Groenstroken en andere bosschages zijn niet bedoeld als hondentoilet."

De SGP fractie is er zich volledig van bewust dat de overlast die de inwoners ervaren wordt veroorzaakt door een kleine minderheid. "Het vervelende daarvan is dat iedere hondenliefhebber daar op aangekeken wordt", beaamt SGP raadslid en hondenbezitter Richard Jansen. "En dat is niet terecht."