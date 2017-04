Parkgebouw Rijssen presenteert nieuw programma

RIJSSEN - Thuiskomen.Dat doen niet alleen bezoekers, maar ook artiesten in het Parkgebouw. Het is het thema van het nieuwe programma, dat het theater deze week presenteert.

Nee, het waren niet Rijssense noabers, maar de Molukse gebroeders Timisela die de aanleiding vormden voor het thema thuiskomen. "We hadden een mooi gesprek met Henry en Joshua uit Rotterdam, die al vier keer in het Parkgebouw speelden. Over hoe hun grootouders naar Nederland kwamen met het idee na een paar maanden weer terug naar hun thuisland te kunnen reizen. Hoe het allemaal anders liep en hoe ze zich nu in Nederland thuis voelen", vertelt Tanja Zwiers-Vrugteman.

Thuis voelen de gebroeders en hun publiek zich ook in het Parkgebouw. "De eerste keer was er alleen Moluks publiek, veel gasten die het theater nog nooit van binnen hadden gezien. Vervolgens zie je ook aanhang meekomen. En na vier voorstellingen is het voor hen hier ook thuiskomen."

Eerste azc

Een thuis. Dat was het Parkgebouw in de Eerste Wereldoorlog ook voor Belgische en Franse vluchtelingen. "Eigenlijk was dit het eerste azc in Rijssen", zegt directrice Jolanda Agteresch. "De familie Ter Horst, die het Parkgebouw en Volkspark aan de Rijssense bevolking naliet, stelde het pand na de bouw ter beschikking aan de vluchtelingen. De opening van het Parkgebhouw werd hierdoor zelfs uitgesteld tot 1919 toen de oorlog was beëindigd."

Maar het Parkgebouw is vooral een thuis voor verenigingen uit Rijssen en Holten. Het theater biedt ze niet alleen een podium. Agteresch: "We regelen ook optredens met bekende artiesten. Zo treedt de muziekvereniging Wilhelmina met Gé Reinders en Sieb van der Ploeg op. De Twente zangers zingen met het Kiev Koor. En Rumor Has It geeft een concert met Charlie Luske. Leuk voor de amateurmusici en voor het publiek. Het zorgt voor volle zalen."