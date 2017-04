Politie rijdt auto klem op A1 bij Holten, 2 personen aangehouden

Brand in fri­tuur­in­stal­la­tie van Vivera in Holten

21 april HOLTEN - In een bedrijfspand van Vivera aan de Handelsweg in Holten heeft vrijdagavond brand gewoed in een frituurinstallatie. Het bedrijf, gespecialiseerd in productie van vleesvervangers, werd ontruimd. Ongeveer 50 werknemers moesten naar buiten.