Repaircafé Rijssen op nieuwe stek

Gastvrouw van het café is Dinie Poortman. Al vanaf oprichting draait ze mee, nu zo'n vier jaar geleden. Bij het Repair Café kunnen mensen hun spullen gratis laten repareren. Na afloop is een klein bedrag wenselijk voor de fooienpot. Er zijn vijf vrijwilligers die het repareren van elektrische apparaten op zich nemen en twee naaidames voor het verstellen of maken van kleding.

Tijhaar vertelt dat 60 procent van wat binnenkomt, gerepareerd kan worden en daar is hij trots op. "Tja, ik doe het vooral voor de mensen met een smalle beurs. Toch hebben we ook hier een keer iemand gehad die elke maand met een kapot apparaat kwam. Maar achteraf bleek dat hij er speciaal voor op zoek ging in afvalbakken. En als wij het dan repareerden, verkocht hij ze weer op Marktplaats. Maar daar hebben we een stokje voor gestoken, die komt er bij ons niet meer in. Tja, je maakt soms wat mee hier."