Rijssen: Geen handtekening, geen huis

RIJSSEN - Het Rijssense stel Dennis van Vliet en Vera Lichtenberg had niet kunnen bevroeden dat de koop van zijn eerste woning aan de Berkenlaan 31 in Rijssen zo moeizaam zou verlopen, laat staan dat de rechter in Almelo het verlossende oordeel moet vellen.

Het stel kocht op 4 december 2015 de bewuste woning van het gescheiden echtpaar Agnes Blind en Jan Marcel Altink. Blind was na de scheiding in de woning blijven wonen. Er werd afgesproken dat het huis op uiterlijk 15 april 2016 van eigenaar zou wisselen. Maar bij de notaris deed zich een probleem voor. Altink was namelijk hertrouwd met en ook al weer gescheiden van Carina Nicole Boyd. Dat gebeurde destijds in gemeenschap van goederen, waartoe ook Altinks deel van het huis behoorde.

Om de woning aan de Berkenlaan te kunnen verkopen was volgens de notaris ook de handtekening van mevrouw Boyd nodig. Zij was direct na de scheiding echter naar Amerika vertrokken, zonder een vast adres achter te laten. Hierdoor was het onmogelijk de benodigde handtekening te krijgen.

Van Vliet en Lichtenberg stapten vorig jaar naar de rechter om de naleving van de koopovereenkomst af te dwingen. Zij vonden dat Blind en Altink alles in het werk moesten stellen om mevrouw Boyd te bereiken. Op 21 september 2016 werden beide voormalige echtlieden 'ín gebreke' gesteld. Ze moeten een boete van 510 euro betalen voor elke dag dat de koopovereenkomst niet wordt uitgevoerd tot een maximaal bedrag van 17.000 euro. Dat maximum is enige tijd geleden al bereikt.

Begin 2017 diende de zaak bij de rechtbank in Almelo, maar werd enkele maanden aangehouden. Van Vliet en Lichtenberg stelden destijds dat ze deze woning snel in bezit willen hebben nu de hypotheekrente weer aan het stijgen is en de Rabobank dreigt met de openbare veiling van het huis omdat Blind niet zou voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Donderdagochtend werd de zitting heropend en daar bleek dat de handtekening van mevrouw Boyd eindelijk binnen was en het huis op 13 april van eigenaar was gewisseld. De nieuwe eigenaren vinden dat de in het koopcontract opgenomen boeteclausule moet worden gehonoreerd, met andere woorden dat Blind en Altink samen 17 mille moeten ophoesten. Beide voormalige echtgenoten zijn het daarmee oneens of vinden dat de ander daar dan maar voor moet opdraaien.