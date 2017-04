Rijssen-Holten: geen geld voor giro 555

RIJSSEN/HOLTEN - Moet de gemeente Rijssen-Holten 1 euro per inwoner storten op giro 555 voor de hongersnood in Afrika? Nee, vindt een meerderheid van de gemeenteraad.

De ChristenUnie vindt dat ook de gemeente Rijssen-Holten haar verantwoordelijkheid moet nemen en moet bijdragen aan de oplossing van de hongersnood in Afrika. Fractievoorzitter Jan Berkhoff diende daarom in de gemeenteraad een motie in om per inwoner van de gemeente 1 euro te storten op giro 555.

De CU doet daarbij een beroep op het 'noaberschap' en de traditie van Rijssen-Holten om mensen in nood te helpen. Berkhoff vindt dat de financiële steun niet alleen overgelaten moet worden aan het particulier initiatief. "Tot 2015 was het de gewoonte dat de gemeente 1 euro per inwoner bijdroeg aan acties van giro 555. Daarna is dat overgelaten aan initiatieven van de gemeenteraad."

Maar daar is een meerderheid van de gemeenteraad het niet mee eens. Alleen CU, PvdA en GB-dissident Jan Beunk stemden voor. SGP, CDA, D66, VVD-L en de rest van de GB-fractie stemden tegen. De motie werd daarmee met 18 tegen 7 stemmen verworpen.

"Het is aan de mensen zelf om te bepalen of ze wel of niet willen bijdragen aan deze actie. Dat is geen taak van de overheid", zegt D66- fractievoorzitter Herman Klein Velderman. Ook volgens SGP, CDA, VVD-L en de twee GB'ers is het goed om mensen in nood te helpen, maar is dit geen taak van een gemeentelijke overheid.