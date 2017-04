Video Spanning in groep 8 van OBS Dijkerhoek: de CITO-toets is begonnen!

18 april DIJKERHOEK - Wordt het vmbo? Of toch mavo, havo of vwo? In de groepen 8 van de basisscholen in de regio loopt de spanning op deze week. Kinderen maken de eindtoets. De score daarvan bepaalt mede op welk niveau ze volgend jaar instromen in het voortgezet onderwijs.