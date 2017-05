Rijssen-Holten op jacht naar titel fietsgemeente 2018

W ie op internet www.fietsgemeente.nl intikt komt al automatisch op de site van Rijssen-Holten terecht. Een voorspellende gave? In elk geval heeft de gemeente heel handig alvast de domeinnaam gekaapt. "Fietsen is niet alleen gezond, het is ook goed voor het milieu en daarnaast een belangrijke pijler voor recreatie en toerisme in Rijssen - Holten. Reden om mee te dingen naar de landelijke titel 'fietsgemeente 2018'", zegt wethouder Roland Cornelissen.

De fietsgemeenteverkiezing is een tweejaarlijkse wedstrijd van de Fietsersbond, legt wethouder Jan Aanstoot uit. "Eerder maakte een beoordelingscommissie de afweging welke gemeente het best uit de bus komt, nu mag voor het eerst ook het publiek meebeslissen. Dat kan door een enquête in te vullen op internet."

Rijssen-Holten scoort daarbij goed. Landelijk gezien staat de gemeente nu op de vijfde plek, qua ingevulde enquêtes (644). Een hele prestatie na grote steden als Rotterdam (1586), Utrecht (1082), 's Gravenhage (1014) en Amsterdam (771), vindt Aanstoot.

De gemeente voert dan ook flink campagne. "We delen zadelhoesjes uit op de markt en evenementen. We roepen jongeren op om een leuk filmpje te maken over het fietsen in Rijssen-Holten en deze op Instagram te zetten. Daar kunnen ze een GoPro actioncamera mee winnen. Leerlingen van Pius X treden op als ambassadeurs, ze hebben meegedaan aan de fietstelweek en daarmee een prijs gewonnen: een rondvlucht met een helicopter. Verder maken we speciale fietsvlogs", vertelt gemeentewoordvoerster Susanne Plomp.

Ook staat er in de hal van het gemeentehuis een stand met een iPad, waarop bezoekers de enquête kunnen invullen. "We hebben fietslampjes uitgedeeld en zijn er dus heel actief mee bezig. Tot eind deze maand kan er nog gestemd worden", weet Plomp.

Daarna gaat een beoordelingscommissie van de Fietsersbond aan de slag om te toetsen hoe Rijssen-Holten fietsers faciliteert. Aanstoot: "Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de infrastructuur en stedebouwkundige aspecten. Krijgen fietsers daarbij voldoende ruimte? Worden er fietspaden aangelegd? Krijgen fietsers voldoende voorrang? Investeren we voldoende? Ik denk dat wij daarbij wel goed scoren. Kijk alleen al naar de speciale fietstunnels die wij hebben aangelegd."

Woon-werkverkeer

Ook kijkt de Fietsersbond naar het fietsgebruik in Rijssen-Holten. "Ook daar scoren we goed", zegt Aanstoot. "Zo blijkt dat 62 procent van de bevolking minstens vier keer per week fietst. Verder blijkt dat de fiets in Rijssen-Holten in maar liefst 38 procent gebruikt wordt als vervoermiddel voor woon-werkverkeer. Dat is voor een gemeente als Rijssen-Holten met een groot buitengebied erg hoog."

De enquête is in te vullen op www.fietsersbond.nl