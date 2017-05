Rijssen-Holten wil dé wandel- en fietsgemeente van Nederland worden

Dat staat onder andere in de nieuwe visie vrijetijdseconomie Rijssen-Holten. Het fraaie buitengebied van Rijssen en Holten leent zich uitstekend voor een lange wandeling of fietstocht. Er wordt meer in de natuur gewandeld en - met de opkomst van de E-bike - zeker ook meer gefietst. Daarom wil de gemeente alles op alles zetten om de titel fietsstad 2018 binnen te slepen.

Het is een van de aandachtspunten in de visie vrijetijdseconomie 2017-2021 die het college voorlegt aan de gemeenteraad. De oude recreatienota waarvan al een groot deel van de plannen is uitgevoerd, is er in verwerkt. Het gaat er uiteindelijk om om meer recreanten en toeristen te trekken.