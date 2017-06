Rijssen-Holten wint eerste slag in strijd om fietsgemeente 2018

RIJSSEN - Rijssen-Holten heeft de eerste slag om de verkiezing tot fietsgemeente van 2018 gewonnen. Liefst 3150 mensen vulden de enquête in over fietsen in deze gemeente. Daarmee is Rijssen-Holten landelijk gezien absolute koploper en liet het grote steden als Rotterdam, Utrecht en Amsterdam achter zich.

De Fietsersbond heeft donderdag de publieksronde van de verkiezing van Fietsstad 2018 afgesloten. Drie maanden lang konden Nederlandse fietsers hun stem laten horen over het fietsklimaat in hun gemeente. Maar liefst 45.742 fietsers uit bijna alle Nederlandse gemeenten vulden de enquête in.

Uit de antwoorden blijkt dat er duidelijke verschillen zijn in waardering tussen de Nederlandse gemeenten. Volgens programmacoördinator Jaap Kamminga is dat slechts een van de talloze statistieken die uit de enquête gehaald kan worden. „De fietsers hebben nu gesproken. Nu is het tijd om de resultaten te interpreteren en naast objectieve data te leggen. Dat gaan we de komende tijd doen.”