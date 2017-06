Rijssenaar (18) bouwt geluks-app

Happiness heet de app die de Rijssenaar voor de smartphone aan het ontwikkelen is. Bezoekers van het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CVJO) in Rijssen geeft hij spontaan een overtuigende pitch over zijn nieuwe project.

Danilo, mbo-leerling International Bussiness-studies aan het Deltion College, legt uit. "Het doel van de app is om echte contacten te stimuleren. Als ondersteuning van het echte leven. Om ervoor te zorgen dat mensen samen leuke dingen gaan ondernemen. Om zo meer mooie momenten, vriendschappen en fijne herinneringen te creëren. Ik maak daar een droommachine voor. Want het is zonde om je leven te verspillen."

Interesse

Hoe? "De app Happiness geeft mensen een handvat als ze samen iets leuks willen ondernemen", legt Danilo uit. "Na het downloaden van de app kun je aangeven waar je interesses liggen. Stel je houdt van muziek, dan kun je op app zien welke concerten er in de buurt zijn. Met een tik op het scherm kun je tickets bestellen en samen met je vrienden een leuke avond hebben."

Girls Time, Music & Concerts, Funtime, Traveling, Sport & Health, Learning of Auto & Motorsport. De app van Danilo kent vele categorieën. Centraal in de nieuw app is de Explorer. "Daarin kun je op basis van je gps-gegevens zien wat er allemaal in de buurt te doen is."

Ontwikkeling

Danilo werkt samen met twee programmeurs en een graphic designer in zijn bedrijf in oprichting: Christian Innovation Network. "Ik ben de CEO", zegt hij lachend. "Nee, het is geen christelijke app om mensen te bekeren. Of een app die ik alleen voor christelijke mensen ga bouwen. De doelgroep bestaat uit iedereen, ik sluit niemand uit."