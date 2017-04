Rijssense in De Wereld Draait Door: 'Mensen moeten weten hoe zorg eraan toegaat'

RIJSSEN - Ze was al een paar keer bijna op tv geweest, maar steeds werd er op het laatste moment afgebeld. Donderdag was het raak, Eefje Stokvis zat aan tafel bij De Wereld Draait Door. Om een lans te breken voor de ouderenzorg.

„Mensen moeten weten hoe het er in de ouderenzorg aan toegaat”, vindt de verpleegkundige van ZorgAccent in Rijssen. „Je moet het gewoon laten zien.” Stokvis werkt op een afdeling voor dementerende ouderen in zorgcentrum Stadskwartier. Naar eigen zeggen heeft ze het mooiste vak van de wereld. Helaas heeft niet iedereen dat beeld, en daar wil ze graag wat aan doen. „Mensen hebben het beeld van ouderen waarbij de urine langs de benen loopt, mensen die wegkwijnen. Maar dat is niet het hele beeld. Er gebeuren ook heel veel mooie dingen. Dat wil ik graag laten zien.”

Hugo Borst

Als een van de ‘Drie Zusters’ timmert ze al een paar jaar aan de weg om het imago van de ouderenzorg op te krikken. Al een paar keer stond ze op de lijst om haar verhaal bij Pauw te doen. „Helaas werden we steeds op het laatste moment afgebeld, omdat er wat anders was. Gelukkig kwamen we in contact met Hugo Borst, en dan gaat het toch makkelijker. Ze stuurden een cameraploeg bij ons langs en dat leverde mooie beelden op die bij De Wereld Draait Door te zien waren. Ik heb er heel veel positieve reacties op gehad.”

Ze hoopt dat het ertoe zal leiden dat meer jonge mensen voor deze vorm van zorg gaan kiezen. „Jongeren denken bij verplegen vaak aan de technische dingen, zoals spuiten geven en zo. Maar in de psychogeriatrie, de zorg voor dementerenden, gaat het veel meer om het sociale gebeuren. Dat is net zo interessant.”