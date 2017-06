Roemeense winkeldieven opgepakt in Holten met 'gaptas'

Omstreeks drie uur zagen agenten op de Stationsstraat twee mannen met een grote tas over straat rennen. Bij het zien van de politiewagen stoven ze uit elkaar. De jongste van de twee kon direct worden aangehouden, de ander later bij de rotonde Larenseweg/Dorpsstraat. De 22-jarige had een zogenoemde gaptas bij zich, die vol zat met artikelen voor tandverzorging.