Sabine Woertman helpt patiënten met dansles in Rijssen

De oud-Rijssense Sabine Woertman is 45 als de diagnose parkinson wordt gesteld. "Je wilt wegkruipen op de bank, weglopen, net doen of het niet zo is", vertelt zij. De ziekte komt niet vaak voor bij veertigers, maar haar moeder, die begin dit jaar op 80-jarige leeftijd overleed, overkwam het ook. Sabine ziet na de diagnose al snel in dat het geen zin heeft om op de bank te gaan zitten en niets meer te doen. "Zo ben ik niet."

Dance for Health

"In het begin kon ik nog hardlopen maar al snel ging dat niet meer goed. Ik moest op zoek naar wat anders. Ik zag een filmpje van Dance for Health voorbijkomen en heb me meteen aangemeld."

Voor de lessen reist Sabine per trein op en neer naar Rotterdam, waar nogal wat moed voor nodig is. "Je bent je zekerheid kwijt. Ik moet constant uit mijn comfortzone stappen. Bij mij zit de ziekte aan de rechterkant. Het is daar alsof ik door modder ga. Het voelt als een overwinning om zo'n treinreis dan toch te maken."

Vrolijker

"Dansen stimuleert je. Ik voel me beter, vrijer en vrolijker als ik dans. Een les van een uur en een kwartier heeft al effect op hoe je je de rest van de week kunt bewegen." Dansen op muziek heeft een grote uitwerking op je brein en het helpt tegen depressies. Dat zeggen ook hersenonderzoekers als Erik Scherder en Dick Swaab. "Ik kan me daar volledig in vinden. En omdat ik er zelf zo veel aan heb, wil ik dat ook graag overbrengen op andere mensen met Parkinson, MS of reuma. Zodat ook zij weer kunnen vertrouwen op hun eigen lijf."

Trots