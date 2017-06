'Scheurende' buggies doen veel stof opwaaien in Rijssen

Nee, ze willen hun collega-recreatie-onderneming Het Schwarzwald het brood niet uit de mond stoten, of zwartmaken. Maar ze zijn de overlast van de buitenritten door buggies, die verhuurd worden door Het Schwarzwald, wel meer dan zat. De familie Altena en haar gasten van Het Overveen hebben daarom een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Rijssen-Holten.

Het Overveen heeft een aantal vakantieappartementen voor ouderen en senioren, een groepsaccommodatie en een koffie en theeschenkerij aan de Veenweg. "Sleutelwoorden zijn bij ons: rust, ruimte en beveleving. Er zijn grote investeringen gepleegd in dit gebied om een waardevol natuurgebied te ontwikkelen. Met een passende vorm van recreatie, zoals het fiets- en ruiternetwerk. Maar colonnes van tien tot zestien buggies, met een lengte van 200 tot 400 meter, die scheuren over de zandwegen in dit gebied, terroriseren menige andere weggebruiker", stelt Altena.

"We krijgen klachten van onze gasten dat ze soms de berm in moeten vluchten voor het naderende geweld. Soms wel vijf tot zes keer per dag. Ook andere recreatieondernemers hebben hier last van. Dit moeten we met zijn allen niet willen."

Wreed verstoord

De gasten van Het Overveen komen er om te genieten van de rust en de natuur, die volgens hen wreed wordt verstoord door de buggy-ritten. 'Daar komt bij dat de Drostendijk, een zandweg vlak achter onze groepsaccomodatie, bij zo'n buitenrit met buggies veel stof doet opwaaien. Dat slaat weer neer op de terassen en raampartijen. Tot ongenoegen van onze gasten. Het wordt tijd dat deze activiteiten een halt wordt toegeroepen', schrijft Het Overveen aan de gemeenteraad en het college van B en W.

Maar Martin Hoogland van Het Schwarzwald vindt de klachten overdreven. "We hebben naar aanleiding van de klachten van Het Overveen de routes meteen aangepast, zodat ze geen overlast meer ervaren", laat hij weten. Hoogland vindt alle ophef over de buitenactiviteiten nogal overtrokken. "Als er klachten binnenkomen van buren, gaan we meteen kijken wat we er aan kunnen doen om het op te lossen."

Volgens hem zijn de buggies normale voertuigen met een kenteken, die gewoon de openbare weg op mogen. "Bovendien gaat er altijd een begeleider mee. Juist om wangedrag en overlast te voorkomen."