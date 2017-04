SGP: 'Aubade op Koningsdag hoort in centrum Rijssen, niet in het Volkspark'

RIJSSEN - Een kleine rel aan de vooravond van Koningsdag in Rijssen. De traditionele aubade is donderdag niet op het Europaplein, maar in het Volkspark. En dat is tegen het zere been van de SGP.

De aubade in Rijssen werd traditiegetrouw altijd bij het gemeentehuis gehouden, de laatste jaren op het Europaplein aan de achterzijde van het bestuurlijke bolwerk. Maar het evenement is verplaatst naar het Volkspark. Bij de muziekkoepel zingen donderdag om 11.00 uur de bezoekers de burgemeester toe en wordt de nationale driekleur door leden van de Scouting gehesen.

De SGP-fractie in de raad vindt de verplaatsing 'jammer'. "De aubade is een mooie traditie in Rijssen en wordt altijd goed bezocht door honderden inwoners. Het miniconcert en de begeleiding van de liederen door muziekvereniging Wilhelmina wordt zeer gewaardeerd", zegt fractievoorzitter André Scheppink.

Onderscheiden

"Ook worden de inwoners die de dag ervoor koninklijk zijn onderscheiden nog eens extra bij de aubade in het zonnetje gezet. Deze traditie hoort niet thuis in het Volkspark, maar bij het gemeentehuis. Ik weet nog dat ik als kind op de basisschool meeliep in de optocht naar het stadhuis."

Voorzitter Olav Roeterdink van de Oranjevereniging Rijssen snapt de commotie niet. "We hebben de aubade verplaatst naar het Volkspark omdat het Europaplein op de schop zou gaan. Wanneer precies was onduidelijk. Achteraf gezien had het wel gekund, want de werkzaamheden zijn nog niet begonnen. Maar we wilden het risico niet lopen dat we er niet terecht zouden kunnen."

