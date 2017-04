Teleurstelling in Rijssen over mislopen politiebureau

„Onbegrijpelijk”, vindt fractievoorzitter Wim Muller van Gemeentebelang het feit dat het nieuwe politiebureau nu in Nijverdal komt. „Rijssen ligt veel centraler in het gebied en ook de afstand naar de autobaan A1 is veel kleiner.” Muller gaat er van uit dat burgemeester Arco Hofland er alles aan gedaan heeft om het bureau toch in Rijssen te krijgen. „Maar de uitkomst is ronduit teleurstellend.”