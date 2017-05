Ter Steege Rijssen profiteert van groeiende huizenmarkt

Mede door de overname van De Vree en Sliepen Bouwgroep uit Tiel nam het aantal personeelsleden met 61 toe tot in totaal 261.

Uitbreiden

Behalve in Rijssen en Tiel heeft de onderneming vestigingen in Hardenberg en Apeldoorn. Met het bouwbedrijf in Tiel heeft Ter Steege nu een bruggenhoofd naar het westen van het land, aldus algemeen directeur Hans ter Steege. "Daar zijn we al volop actief. We willen het werk er verder uitbreiden. In Twente gaat het niet slecht, maar de huizenmarkt trekt in het westen nog meer aan."

Fabrieksterrein

Met de ontwikkeling van het Indiëterrein in Almelo heeft Ter Steege in deze regio een groot, langlopend project. Ter Steege kocht het uitgestrekte fabrieksterrein nabij het centrum in 2001 van TenCate. Er worden honderden woningen gebouwd, terwijl enkele oude fabriekspanden nieuwe bestemmingen krijgen. "Behalve zulke binnenstedelijke gebiedsontwikkeling zijn nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen van corporaties inmiddels onze pijlers", aldus Ter Steege. "Die les leerden we van de crisisperiode. Je moet je niet alleen richten op nieuwbouw. Daarom zijn we ons meer gaan bezighouden met renovatie en verduurzamen van huurhuizen. Daaruit halen we nu al een kwart van onze omzet. Het maakt ons bedrijf stabieler."

Werkgelegenheid

Ter Steege verwacht een verdere toename van de werkgelegenheid. Net als voor veel andere bouwbedrijven is het voor de onderneming lastig vaklieden te krijgen. "Zowel voor de bouwplaats als voor kantoor", vertelt Ter Steege. "We proberen tijdig in vacatures te voorzien door goede contacten met vakopleidingen. Daarnaast bieden we ook intern opleidingen aan en willen we aantrekkelijk zijn voor nieuwe mensen door ze goede doorgroeikansen te geven."