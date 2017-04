Terugkeer naar beurs betekent financiële klapper voor Dik Wessels

Zelf verklaart hij een deel van het succes aan vastgoedontwikkeling. Zijn broer kwam eens terug van een bijeenkomst met andere bouwers en vertelde over een aannemer in het westen van het land. Die man kocht lapjes grond, bouwde er huizen op en verkocht die weer. ,,De grond onder die huizen was tweemaal zoveel waard'', herinnert Wessels zich. De successen gaan verder dan de aannemerij. Dik Wessels is een investeerder met een goede neus voor lucratieve deals. Dat maakt hem, met een geschat vermogen van 2 tot 2,5 miljard euro, tot een van de rijkste Nederlanders.



De eerste klapper maakt Wessels zoals gezegd met de verkoop van het bouwbedrijf. Tien jaar later loopt Wessels echt binnen met de beursgang van World Online, de internetprovider waar Nina Brink de scepter zwaaide. De internethype is op zijn hoogtepunt en beleggers vechten om een aandeel WOL, zoals het bedrijf op de beurs heet, te bemachtigen. De prijs explodeert. ,,We begrepen zelf ook niet dat het bedrijf zo snel meer waard werd'', zei Wessels daarover in een van zijn zeldzame kranteninterviews. 3 miljoen euro levert hem honderden miljoenen op. Opnieuw een staaltje van perfecte timing, want een paar weken later stort de koers van WOL in.