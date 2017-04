The Dublin Legends veranderen Lucky Rijssen in Ierse pub

Toen voorman John Sheahan The Dubliners in 2012 gedag zei leek het doek te vallen voor de legendarische Ierse folkgroep. Cannon en Campbell waren echter vastbesloten de zegetocht voort te zetten. Onder een nieuwe naam, aangezien Sheahan met zijn vertrek de rechten op de bandnaam meenam. The Dublin Legends zijn nog volop bezig: vorig jaar verscheen het album Live in Vienna. The Dubliners werden vele jaren geleden vooral bekend door hun wereldberoemde versies van The Wild Rover en Whisky In The Jar, volgens veel folkliefhebbers de ultieme nummers om een biertje bij te nuttigen.