Thomas Ligtenberg uit Rijssen tot bloedens toe verwond door buizerd

Twee kleine wondjes op zijn hoofd herinneren aan de brute aanval van de buizerd die ter hoogte van De Scheper en de Peukelweg hardlopers molesteert. „Ik geef dat beest groot gelijk, want hij beschermt zijn kids”, vertelt Thomas. „Maar het is echt schrikken als zoiets gebeurt, daar ga ik niet stoer over doen.”

Klauwen

De Rijssenaar rent maandag vroeg op de avond over de Lichtenbergerweg. Hij traint voor de Triatlon Holten en wil het tien kilometer volhouden, maar zijn ronde wordt bruut afgekapt. Plotseling hoort hij het geluid van vleugels vlak boven zijn hoofd en voordat hij kan reageren voelt hij de klauwen van de buizerd. „Ik kreeg een enorme klap te verwerken en kon me nog maar net staande houden. Dat is raar hoor. Ik dacht wat gebeurt er? Toen zag ik in een flits dat het een buizerd was. Hij kwam nog drie keer terug maar ik kon hem wegjagen door te schreeuwen en met mijn armen te slaan.”

Omdat hij amper pijn heeft, loopt hij in eerste instantie verder. Tot hij bloed langs zijn hoofd ziet lopen en zijn shirt rood kleurt. „Ik heb toch maar even bij een huis aangebeld. De bewoonster reageerde met de woorden 'oh, is het de vogel weer?' en ze gaf me een doekje.” Meerdere mensen zijn al door de buizerd aangevallen, onder wie Monique Kroeze die waarschuwt op haar Facebookpagina.

Tetanus

Eenmaal thuis ben ik naar een vriend gegaan omdat ik zelf niet goed kon zien hoe erg het was. En ik heb de huisartsenpost gebeld en om een tetanusinjectie gevraagd. Die heb ik dinsdag gekregen. Verder valt het mee gelukkig.”

Het incident weerhoudt hem er niet van om te gaan hardlopen, maar Thomas gaat de komende dagen met een grote boog om de Lichtenbergerweg. „Ik neem aan dat het tijdelijk is.”

Het verbaast hem dat de gemeente Rijssen-Holten geen actie onderneemt. „Hier fietsen ook oude mensen en kinderen. Stel dat die worden aangevallen, dan kan het wel erger aflopen.”

Volledig scherm Thomas Ligtenberg is aangevallen door een buizerd op de Ligtenbergerweg en gewond geraakt aan zijn hoofd. © Frans Nikkels