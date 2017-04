Veertig meter berm weg na brandje in Holten

iPad-cursus in Rijssen: 'Even shaken en de tablet herstelt zich'

31 maart RIJSSEN - Hoe haal je zoveel mogelijk uit je iPad? Computerdocent Alice Zandbergen (71) maakt ouderen wegwijs in de digitale wereld van de tablets in de bibliotheek in Rijssen. Die wil met de cursussen een tweedeling in de maatschappij voorkomen.