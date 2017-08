Verjaardag Rijssenaar (25) eindigt met 'corrigerende tik'

Op 11 februari vierde L. zijn 25e verjaardag, samen met zijn vrienden. Wat een mooi feest had moeten worden, liep voor de Rijssenaar uit op een drama. Hij deelde een klap uit tijdens het uitgaan.

De jongens gingen in het centrum van Rijssen een broodje kebab halen, waarna ze even gingen 'relaxen' bij restaurant / uitgaansgelegenheid Buena Vista. "Daar was de sfeer al een beetje raar", zegt L. "We werden de hele tijd aangekeken. Ik kreeg het gevoel dat sommige mensen mij niet mochten."

De Rijssenaar liep na een woordenwisseling naar buiten om een sigaretje te roken. "Ik wilde even tot rust komen en relativeren wat er allemaal was gebeurd. Toen er een witte auto vlak bij me stopte, ben ik teruggegaan naar mijn vrienden." Daar liep het uit de hand.

Corrigerende tik

"Een meisje ging in mijn comfort zone staan en keek me heel bedreigend aan. Ik voelde me niet op mijn gemak. Door de alcohol wist ik niet meer wat ik moest doen, dus gaf ik haar een corrigerende tik." Het meisje, eveneens uit Rijssen, viel door de klap op de grond.

Volgens de officier van justitie maken veel mensen zich zorgen om L., die lijdt aan autisme en PDD-NOS. "U heeft tot nu toe alle professionele hulp geweigerd. Wat moet er gebeuren voordat u wel meewerkt? Moet er eerst iemand doodgeslagen worden?"

Spijt