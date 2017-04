Verloskundepraktijk voor moeders 'In Spe' in Rijssen

Recent waren ze nog waarnemer van Zwanger en Zo in Nijverdal, maar sinds kort runnen Myriam Wolters en Jorien Wapperom hun eigen praktijk in Rijssen.

De jonge vrouwen huren een ruimte in de praktijk van Fysio Koninginneweg. "Heel handig want zwangere vrouwen met rug- of bekkenproblemen kunnen we snel doorverwijzen naar de ZwangerFit- en MamaFit-programma's van de fysiotherapiepraktijk. En wij kunnen snel met de therapeut overleggen", zegt de 30-jarige Wapperom, die in Wierden woont. Haar collega Wolters (25) met wie ze nu ruim een jaar samenwerkt komt uit Rijssen.

Het logo van de nieuwe praktijk bestaat uit de term In Spe met een ooievaar ertussen. "We wilden graag een Latijnse naam, maar niet te moeilijk. In Spe slaat op de vrouw als aanstaande moeder en op de foetus die een baby gaat worden", zegt Wolters.

Thuisbevallingen

Is een tweede verloskundepraktijk in een plaats als Rijssen wel nodig? De beide verloskundigen vinden van wel. "De reeds gevestigde praktijk, waar vijf verloskundigen werkzaam zijn, heeft het behoorlijk druk. Wellicht loopt het aantal thuisbevallingen in Nederland terug, maar hier in Rijssen is daar nog niets van te merken. En als er geen complicaties zijn, is een thuisbevalling veel fijner omdat je in je eigen vertrouwde omgeving bent.

Er is ook een intensieve samenwerking met de gynaecologen in de ziekenhuizen van Almelo en Deventer, zodat bij complicaties snel kan worden geschakeld. Vaak doen wij ook een bevalling in het ziekenhuis als een vrouw dat liever heeft", legt Wapperom uit. De vrouwen beantwoorden niet alleen vragen over zwanger zijn, maar ook over zwanger worden. In Spe heeft een wekelijks inloopspreekuur.