'Vocal Booth' voor muzikale tieners in Rijssen

Op de bovenste verdieping van Pand 11, bevindt zich een Vocal Booth. Een hok van 1,5 bij 2 meter, ruim 2 meter hoog, taps toelopend; je kunt er net staan en je moet geen last hebben van claustrofobie. De wanden zijn voorzien van geluidsisolatiemateriaal. In de ruimte staan alleen een microfoon en koptelefoon. Een akoestisch perfecte ruimte, waar geen schreeuwend broertje, blaffende hond of dichtslaande deur te horen is. Hier kan zang en muziek opgenomen worden zonder enig bijgeluid.

Voor de Vocal Booth staat een bureau met een DAW, een Digital Audio Workstation om de raps en zang op te nemen en te bewerken. De droom van elke jonge muzikale artiest. De studio werd mede mogelijk gemaakt door de Cultuur Adviesraad van de gemeente Rijssen-Holten en lokale sponsoren.

Uitdaging

Voor de rapgroep van Pand 11 is de Vocal Booth een uitdaging. Jimmy Bakker, Micha de Haan, Eugeen Malela en Nick ter Meer onderzoeken volop de vele mogelijkheden die de studio biedt. Het groepje is enthousiast. "Een vette plek voor jongeren die nog nooit een plek hebben gehad om iets op te nemen." Nick glundert. De jongens zitten in de Urban Art Class van Pand 11, en vormen een rapgroep. Pand 11 zorgt daarbij voor ondersteuning. "Ze krijgen hier de basis mee. Professionals geven hier workshops en leren hen de kneepjes van het vak", vertelt straathoekwerker Tonny Schmit.

Ideale plek

"Zo'n plek als deze is ideaal. De link met de straat is zo gelegd. Hier kunnen jongeren met elkaar teksten schrijven en muziek maken. Ze leren van elkaar en helpen elkaar voort. Ze groeien in kennis en daarmee groeit ook hun zelfvertrouwen", stelt jongerenwerker Tom Vissers.

De studio is niet alleen voor de rapgroep. Jongeren vanaf 12 jaar die zingen of een instrument bespelen kunnen in Pand 11 terecht voor een opname en om zich muzikaal te ontwikkelen. "Belangrijk is dat de jongeren zich focussen op hun talenten en zich zo positief ontwikkelen", benadrukt Vissers. "En het gaat erom jongeren te verbinden. Jongeren die niets met elkaar hebben, leren elkaar kennen en waarderen door samen muziek te maken."

"We helpen elkaar, ook met teksten schrijven", vertelt Eugeen. "Muziek verbroedert. Ga maar eens met elkaar een liedje maken", vult Micha aan. "Misschien kunnen we wel een remix maken, van klassiek met een mooie rap erbij."

De studio wordt medio mei officieel in gebruik genomen.