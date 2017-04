Voortbestaan Stichting Triathlon Rijssen onzeker

RIJSSEN - Feest op sportcomplex De Koerbelt als daar in juni de 25e editie van de Triathlon Rijssen van start gaat. Een zilveren jubileum, maar wellicht met een zwart randje. Of er ook een triatlon anno 2018 zal zijn is nog maar zeer de vraag.

De Rijssense triatlon die in 1993 voor het eerst werd gehouden in het kader van de viering van 750 jaar Stad Rijssen is uitgegroeid tot een sportief evenement met een kleine duizend deelnemers. Sommigen gebruiken de triatlon als laatste test voor Holten, anderen testen hun conditie op individuele basis bij de achtste of kwart triatlon of vormen met drie sporters een team.

Hoewel de triatlon Rijssen staat als een huis, pakken zich toch donkere wolken boven het evenement samen. En dat heeft te maken met het feit dat minstens drie bestuursleden te kennen hebben gegeven dat de 25e editie voor hen de laatste als bestuurslid zal zijn. Een van hen is voorzitter Wim Dekker.

Bestuur

,,We hebben op korte termijn drie nieuwe bestuursleden nodig die de kar verder willen trekken. Een klus die niet moet worden onderschat, want het betekent veel vrije tijd opofferen. Vrije tijd, die niet iedereen in overvloed heeft, want de mensen die het zouden kunnen hebben het al druk, druk, druk”, zegt Wim Dekker. Hij benadrukt dat de Stichting Triathlon Rijssen financieel gezond is, dat de inschrijving elk jaar heel goed is. Ook hoofdsponsor Pouw Automotive heeft, volgens Dekker, bij monde van directeur Adriaan Pouw zijn grote teleurstelling uitgesproken over het mogelijke einde van de triatlon.

Verdwijnen