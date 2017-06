Vrachtwagenchauffeurs gaan over de streep op A1 bij Holten

Tussen 08:00 uur en 12:00 uur werd er gecontroleerd door meerdere motorrijders op de naleving van het inhaalverbod voor vrachtwagens. In die vier uurtjes werden 22 vrachtwagenbestuurder bekeurd voor het negeren van het inhaalverbod.

Aanhouding

Daarnaast werd een 41-jarige man uit Lieren aangehouden. Hij bleek nog als gezocht te staan in de politieregisters.

Letland

Tijdens een andere controle bleek dat een 46-jarige Letse chauffeur met een dubbele chauffeurspas aan het rijden was. De man is gehoord en tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt à € 1.500,-. De tweede kaart is ingenomen en wordt opgestuurd naar de Letse autoriteiten.