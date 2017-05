'We stuurden die Duitse tanks in Rijssen de verkeerde kant op'

Het is 10 mei 1940 als de toen 8-jarige Henk Jorissen door zijn vader om 4 uur 's nachts uit z'n bed wordt gehaald. "We hoorden buiten geronk van een vliegtuig en zware, doffe dreunen. Dat bleken explosies te zijn, veroorzaakt door het opblazen van de bruggen over de Regge." Een uur later ziet Henk Nederlandse militairen op de fiets door Rijssen vluchten in een poging de IJsselbrug in Deventer te halen, voordat die wordt opgeblazen.

Tankbataljon

Het Schild in Rijssen is die dag uitgestorven. Alle ANWB-borden zijn verwijderd. Voor Henk Jorissen is het uitbreken van de oorlog een groot avontuur. Hij ligt samen met zijn vriendjes Henk Spelt en Henk de Koning achter het fietsenrek van Amstel Bier bij hotel De Kroon. "Helmpjes op ons hoofd en speelgoedgeweertjes in de hand. We ploften er dapper op los. Totdat de politie ingreep en we met harde hand van het Schild werden verwijderd, en thuis werden afgeleverd."

Even later zijn de drie kwajongens weer terug op Het Schild. Een compleet Duits tankbataljon komt daar net via Enter het plein oprijden, en vraagt aan de jongens de weg naar Deventer. "Zeer bereidwillig hielpen we ze uit de droom. We stuurden ze de Boomkamp in, richting station. Deze doodlopende weg liep langzaam maar zeker vol met tanks, die bumper aan bumper stonden. Ze konden geen kant meer op, tot grote hilariteit van de omstanders. Wij jubelden trots dat wij deze dappere 'verzetsdaad' hadden verricht. En kregen terstond weer huisarrest."

Herinnering