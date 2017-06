Wieken Pelmolen Rijssen uit voorzorg stilgezet

Regeling

Voor de herstelkosten heeft minister Bussemaker inmiddels een financiële regeling in het leven geroepen. „Maar we gaan ook de bedrijfsschade claimen”, aldus Ter Horst. Hij kan nog niet zeggen hoeveel dat is. „Het gaat om een fout in de richtlijnen van het ministerie, vandaar dat we de claim daar neer leggen. Het kan nog wel een paar maanden duren voordat de schade wordt hersteld.” Ondertussen is de molen wel open voor publiek. „De lijnzaadolie is helaas op, maar de andere producten zijn er nog wel.”