Wielerweekend in Rijssen in de maak

RIJSSEN - De Ronde van Rijssen gaat dit jaar niet door, maar een groepje Rijssense wielervrienden is druk doende dit wielerevenement weer nieuw leven in te blazen. Het zijn leden van de Tourclub Rijssen (TCR), die het jammer vinden als deze lokale ronde definitief zou verdwijnen. Ze willen een nieuwe stichting oprichten, want de Ronde van Rijssen moet volgens hun woordvoerder Ronny Klomp wel een geheel andere opzet krijgen.

„We moeten publiek en sponsoren echt wat te bieden hebben en daarom willen we de Ronde van Rijssen op de vrijdag voor de Ronde van Overijssel houden, zodat in Rijssen een heus wielerweekend ontstaat”, legt Klomp uit. Volgens Klomp staan de organisatoren van de Ronde van Overijssel, met start en finish in Rijssen, positief ten opzichte van deze verandering. Klomp en zijn wielervrienden kunnen zich goed voorstellen dat tussen beide wielerrondes een feestavond in het centrum van de Reggestad wordt gehouden met een optreden van een aansprekende band.

Klomp vindt dat de finish van beide rondes moet worden verplaatst van de Karel Doormanstraat naar het centrum van Rijssen. „Dat spreekt toch veel meer tot de verbeelding”, vindt Klomp, die aangeeft dat hierover al meermaals is gesproken met de gemeente Rijssen-Holten en dat burgemeester Arco Hofland hierin ook al bepaalde toezeggingen in die richting heeft gedaan. Klomp zegt op dit moment daar niet verder op te kunnen ingaan. „Ik verwacht dat de definitieve plannen ergens in juni officieel worden gepresenteerd.”