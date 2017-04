'Willen we meer of willen we minder woningen in Rijssen-Holten?'

Als mensen ergens anders in de regio willen wonen, is dat ook prima, vindt Klein Velderman. Maar daar is SGP'er Kreijkes het niet mee eens. "Willen we meer of willen we minder woningen?", parafraseerde hij op de Wilders-uitspraak over Marokkanen. Volgens hem is meer bouwen alleen maar goed voor Rijssen. Goed voor de economie, de bedrijven en het inwonertal.