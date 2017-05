Yoga in het Volkspark in Rijssen

Ze is 19, geeft al les bij een sportschool en heeft een eigen bedrijf. Leven en werken van Wendy Zwaving staat in het teken van sport, yoga en goede voeding.

In het leven van Wendy Zwaving (19) zijn drie dingen belangrijk: trainen, goed eten en op tijd rust nemen. Zozeer zelfs dat ze er op jonge leeftijd haar werk van heeft gemaakt. Ze geeft al drie jaar les op een sportschool en organiseert sinds twee jaar op de zondagochtend yogalessen in het Volkspark. Sinds begin dit jaar doet ze dit alles onder de naam Zentral Park, haar eigen bedrijf.

Bijzonder omdat het allemaal op haar twaalfde begonnen is met een bezoekje aan de sportschool met haar twee oudere zussen. "Ik was twaalf en had al diverse sporten geprobeerd, zoals paardrijden en jazzballet, maar geen enkele sport boeide mij echt. Met als gevolg dat ik na een paar weken afhaakte." Met de krachttraining op de sportschool was het echter anders. "Dit vond ik echt leuk. Je ziet je lichaam veranderen en je verbetert iedere keer jezelf. Zowel fysiek als mentaal. Met fitness breng jezelf naar een ander level. Je verlegt je grenzen, daar gaat 't om."

Overtraind

Wendy kan daarover meepraten. Ze trainde op een gegeven moment twee keer per dag, voor en na school. Ze werd zo fanatiek dat het een obsessie werd en ze over haar eigen grenzen heen ging. "Ik raakte overtraind en bleek ondertussen ook al jaren met de ziekte van Pfeiffer rond te lopen zonder dat ik het wist. Van de huisarts moest ik verplicht drie maanden rusten. Deze ervaring maakte mij bewust hoe belangrijk rust is, maar ook voeding. In deze periode moest ik namelijk ook letten op mijn eten."

Ze dook in de wereld van yoga en voeding, haalde diploma's voor gecertificeerd yoga instructrice en personal trainer en startte met de opleiding Welness en Lifestyle. Dit jaar hoopt ze haar opleiding met succes af te ronden.

Training, yoga en voeding

Ze is overtuigd van de kracht van de combinatie training, yoga en voeding. "Bij krachttraining beeldhouw je als het ware je lichaam, je ziet snel resultaat. Yoga heeft echter vooral een mentale impact. Je bent meer in je hoofd bezig. Je komt tot jezelf, ik heb regelmatig mensen die na het uurtje yoga emotioneel geraakt zijn. En dan geef ik nog wel poweryoga, de pittige variant." Over voeding is ze duidelijk. "Ik kan mij hopeloos ergeren aan al die hypes, superfoods en bekende Nederlanders die een kook- en dieetboek schrijven en zeggen dat je van je hongergevoel moet houden en zelf 1200 calorieën per dag eten. Voeding is echter zo persoonlijk, dat kun je niet uit boeken overnemen. Er komt veel meer bij kijken." Een patatje met op zijn tijd moet kunnen, vindt Wendy. "Je moet jezelf vooral geen dingen verbieden, daar krijg je alleen maar vreetbuien van met het bekende jojo-effect als gevolg."

Vooroordelen

Dat het om meer draait dan 'een beetje trainen en je voeding aanpassen', daar hoopt ze ook anderen van te overtuigen. Het is haar belangrijkste drijfveer als personal trainer. "Iemand mentaal en fysiek begeleiden naar zijn doel geeft een kick. Het is de uitdaging om jezelf niet te gaan vergelijken met anderen. Iets wat vooral in de fitnesswereld gebeurt. Je moet doen wat goed voelt voor jezelf."

Dat wil ze ook bereiken met haar yogalessen in het Volkspark. Sinds drie jaar is ze iedere zondagochtend te vinden in het park. In Rijssen zien veel mensen de zondag als rustdag. "Maar ik heb nog nooit negatieve reacties gehad op mijn zondagslessen. Wel hoor ik veel vooroordelen over yoga. Mensen zeggen vaak 'oh, dat is drie kwartier op een matje zitten'. Het wordt al snel in een hokje geplaatst. Zolang je echter de ervaring niet hebt, kun je er ook niet over oordelen."

Haar lessen vallen dusdanig in de smaak in Rijssen, dat ze nu ook de dinsdag- en donderdagavond les geeft. En om mensen de kans te geven yoga een keer te ervaren, organiseert ze deze week een yogaweek in het Volkspark. Tot en met zondag 14 mei kan iedereen gratis deelnemen.