100 kilo lichtere Marc van der Linden: Wonder dat koning me nog herkent

Koningshuisdeskundige Marc van der Linden (47) is al meer dan 100 kilo afgevallen. Volgens de royalty-expert , zo laat hij vandaag op sociale media weten bij een voor-en-na fotocollage, is het 'een godswonder' dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima hem nog steeds herkennen.

Marc, die recent met het koningspaar meereisde naar Italië, is voorlopig nog niet klaar met afslanken en wil nog minimaal 15 kilo kwijt. Tegen columniste Ebru Umar, die in de sportschool 'met open mond' had gereageerd op het afslankresultaat van Marc, vertelde hij onlangs: 'we zullen doorgaan'.

De presentator heeft altijd gezwegen over zijn succesvolle afvalmethode. ,,Als je gewicht wilt verliezen, moet je zelf de weg vinden", zei hij daar vorig jaar over. Wel wilde hij destijds kwijt dat hij bokst in de sportschool en 's ochtends vroeg in het zwembad te vinden is. Uit de hashtags #dietforlife en #dietforever die hij vandaag bij de fotocollage zet blijkt dat hij zich de rest van zijn leven aan een dieet moet houden.

Aan Viva vertelde hij begin 2016 over zijn nu al geslaagde afvalrace: ,,Ik ben er blij mee, niet zozeer trots op. Ik ben als dik persoon nooit ongelukkig geweest. Ik weet niet of slank zijn me nog gelukkiger gaat maken. Ik wil wel nog meer afvallen, ik ben nog steeds dik. Ik heb overigens geen streefgewicht, ik wil geen gevangene van dat soort cijfers worden. Maar ik voel me momenteel energieker dan ooit en dat motiveert me om door te gaan.''

Volledig scherm © ANP Kippa

Goedemorgen! Klaar voor vertrek naar Palermo. #NLstatevisitITA #cellobusiness #sicily #palermo Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jun 2017 om 23:02 PDT

Zo... ik zit en ik sta voorlopig niet meer op :-) slapen, lezen, filmpje...#🇳🇱🇬🇧🇹🇭🇻🇳🇭🇰🇬🇧🇳🇱 #britishairways #avios #oneworld #royalty #rtlboulevard Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 May 2017 om 7:42 PDT