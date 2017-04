3FM blijft kelderen, jongeren haken af

In de doelgroep waar 3FM zich op richt - 20 tot 34 jaar - is de sterkste daling waar te nemen. In dezelfde periode afgelopen jaar bereikte de zender 15,5 procent radioluisteraars van die leeftijd, daar is nu nog maar 7,5 procent van over. 3FM wil juist verjongen sinds het vertrek van toonaangevende dj’s als Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg en Sander Lantinga. Dat proberen ze onder meer met nieuwe en jongere radiomakers en een muziekmix die beter zou moeten aansluiten bij 20 tot 34-jarigen. Zo nam Domien Verschuuren de ochtendshow over van Giel Beelen en hebben rappers als Ronnie Flex en Broederliefde een entree gemaakt op de playlist.

Gerard Ekdom

Radio 538 (12,3 procent) is nog altijd de best beluisterde zender van het land. De zender wordt gevolgd door NPO Radio 2 (10,3 procent), dat goede zaken doet met de ochtendshow van Gerard Ekdom. Sinds hij op die plek zit, is het marktaandeel van de zender in de ochtend met 2 procent gestegen.



Qmusic (9,7 procent) wipt weer over SkyRadio (9,5 procent) heen als derde zender van het land. Saillant detail is dat het station vooral in de ochtend veel beter scoort dan SkyRadio. Mattie en Wietze, die de ochtendshow maken op Qmusic, staan echter op het punt over te stappen naar SkyRadio.