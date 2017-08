Acteur Bill Murray bezoekt musical Groundhog Day twee keer

Hiermee doet hij precies hetzelfde als zijn personage uit de film: een weerman die keer op keer dezelfde ochtend beleeft.



Murray woonde eergisteren de Groundhog Day-musical bij op Broadway. Toen was hij in gezelschap van zijn broer Brian Doyle-Murray. Gisteren is de acteur opnieuw gespot in de theaterzaal, maar toen alleen.



Uit een recensie van The New York Times blijkt dat Murray echt ontroerd was door de voorstelling. Na afloop zei hij nadrukkelijk tegen de cast: ,,Het was echt prachtig. Jullie hadden me te pakken. Jullie hadden me echt te pakken.''