Actrice Abbey Hoes (22) staat al sinds veertiende op pornosite

Hoes - recent nog te zien in de tv-serie Petticoat - is inmiddels een beetje allergisch geworden voor seksscènes, vertelt ze vandaag in het Parool. ,,Ik was er eerst wat makkelijker in, want ik dacht: het hoort er nou eenmaal bij. Nu maak ik goede afspraken. Vreselijk dat actrices zo als seksobjecten worden neergezet. Ik ben geen pornoactrice. Als ik dat zou willen, zou ik het wel doen.'' Uit welke film of serie de beelden afkomstig zijn die op een pornosite staan, laat de actrice in het midden.



De actrice vindt het vreemd dat er altijd bloot in film- of tv-producties moet zitten. ,,Het idee uit de jaren zestig van mensen choqueren met naakt en erotiek is iets te hardnekkig blijven hangen. Ik hoor verhalen van tv-makers die zeggen: 'We mochten nog een seizoen maken als er meer seks in zat, want dat verkoopt.' Dat vind ik heel kwalijk. Moeten er in Nederland dan echt alleen maar series gemaakt worden waarin mensen in hun onderbroek lopen for no fucking reason? Kijk dan porno! En wat is er gebeurd met fantasie? Ik hoef niet altijd een piemel te zíen. En de grap is: je ziet bijna nooit piemels, je ziet alleen maar tieten.''