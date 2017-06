Afgetrainde JLo van alle kanten te zien op badkamerselfie

Lopez is momenteel met haar nieuwe vriend, de 41-jarige honkballer Alex Rodriquez, aan het varen op een superdeluxe jacht. Hoewel het schip ver uit de kustlijn ter hoogte van het Zuid-Franse Cannes vaart, slaagde een fotograaf er toch in wat paparazzikiekjes van het koppel te schieten. Op die beelden is de al aardig gebruinde On The Floor-ster te zien in een gehaakte bikini. ,,Wauw'', is een veelgehoorde reactie van haar volgers. En: ,,Deze moeder van twee is nog de volle honderd procent in shape.'' Lopez kreeg tijdens haar huwelijk met Marc Anthony een tweeling: dochter Emme en zoon Maximilian (9). De kinderen zijn nog niet gespot op het schip.