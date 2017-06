Alec Baldwin krijgt maar geen genoeg van typetje Trump

Fred van Leer in ziekenhuis na black-out tijdens Spaans festival

26 juni De Rotterdamse stylist Fred van Leer (40) is tijdens tv-opnamen in Spanje onwel geworden en in het ziekenhuis beland. Volgens de kledingexpert is hij inmiddels van het hospitaal overgebracht naar een hotel. Van Leer stelt dat er vol op wordt gespeculeerd over wat er precies is gebeurd. ,,Ik zal jullie in het kort uitleggen wat er nou aan de hand is", vertelt hij in bovenstaand filmpje dat vandaag op Instagram is verschenen.