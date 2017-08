André Hazes onder vuur om 'belachelijk maken' medepassagier

Tom Cruise gewond na mislukte stunt

15:10 Tom Cruise is gewond geraakt tijdens de opnames van de nieuwste Mission Impossible in Londen. De 55-jarige acteur staat erom bekend dat hij het graag zijn stunts zelf uitvoert. Dit keer met een zichtbaar pijnlijk been als gevolg. Het zesde deel van Mission Impossible wordt volgend jaar juli in de bioscoop verwacht.