André Rieu: boete voor kinderarbeid is absurd

De boete, die vorige maand aan het licht kwam, kreeg Rieu voor overtredingen uit 2015. Destijds was de Roemeense panfluitvirtuoos ­Gheorghe Zamfir met zijn muziek- en dansgezelschap te gast in Rieus traditionele zomerconcertreeks op het Maastrichtse Vrijthof. In het gezelschap was ook een groep jonge panfluitspelers.

Pas bij het laatste concert verscheen iemand van de arbeidsinspectie die Rieu zonder waarschuwing een boete gaf. ,,In plaats van dat hij nou bij het eerste concert tegen ons zegt: pas op, dit moet je even anders doen", briest de muzikant tegen Shownieuws. ,,Ik vind het heel flauw en probeer die boete nu terug te krijgen. Daar kun je een huis van bouwen. Per kind is het 3.000 euro per avond, dus reken maar uit. Huppakee."