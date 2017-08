Angelina en Brad wegens wanbetaling aangeklaagd door Franse woningstylist

Soudant heeft justitie in Frankrijk stapels bewijsmateriaal overhandigd waaruit zou moeten blijken dat het stel nalatig is geweest. Zo kwam ze met e-mails op de proppen die Brad Pitt haar stuurde nadat ze had geklaagd over onbetaalde rekeningen. Daarin stond onder meer: ,,Odile, ik heb je nodig en kom terug want we hebben je hard nodig om het werk te voltooien.'' Ze ontving ook nog een bericht waarin de acteur haar opstelling afkeurt. ,,Ik ben een fan van je werk, dus val me niet aan. Laten we dit project afronden en er trots op zijn. Het karwei is te mooi om te eindigen in iets negatiefs. Dat zou jammer zijn want het leven is al zo kort'', aldus Pitt. En: ,,Vervolg je artistieke reis en maak je geen zorgen over de rest.''



In maart dit jaar oordeelde een Franse rechter al dat Jolie en Pitt de ontwerpster direct 564.000 euro moest betalen. Dat was inclusief 60.000 euro voor 'geleden reputatieschade'. Het stel betaalde naar verluidt alles, maar Soudant blijft doorgaan met haar strijd. Niet alleen vanwege het geld dat ze nog zou moeten krijgen, maar ook omdat ze graag haar naam wil verbinden aan de prestigieuze herinrichting van het kasteel. ,,Nu strijkt iemand anders met de eer, terwijl de credits voor mij en mijn mensen zouden moeten zijn. Ik eis als kunstenaar gerechtigheid'', aldus de styliste die niet alleen financiële maar ook psychische problemen kreeg door haar samenwerking met 'Brangelina'. ,,Dit is heel erg pijnlijk voor mij.'' Hoeveel Soudant, die spreekt van 'wanbetalers', nog krijgt van het koppel is vooralsnog onduidelijk.



Brad Pitt (53) en Angelina Jolie (42) kondigden in september 2016 na een huwelijk van twee jaar te gaan scheiden. De twee kregen in 2005 een relatie, nadat ze verliefd werden op de set van de film Mr en Mrs Smith. De acteur was destijds nog getrouwd met actrice Jennifer Aniston. Pitt en Jolie maakten in april 2012 bekend verloofd te zijn. Reden voor de breuk zouden afwijkende opvattingen zijn over de opvoeding van hun kinderen. Ook zou Pitt worstelen met een agressie- en drankprobleem.