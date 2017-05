Annemarie showt babybuikje, shirtloze Rico

Miljuschka mag proosten

Goed nieuws voor Miljuschka Witzenhausen. De kookdiva heeft vandaag haar nieuwe 2-jarige contract bij RTL getekend. Daar moest op geproost worden. De brunette deelt een fotootje waarop ze met RTL-baas Erland Galjaard geniet van een glas bubbels. De felicitaties stromen binnen. 'Gefeliciteerd!' en 'Ik vind jou echt een mooie aanwinst voor RTL', zijn enkele reacties.

Het boottripje van Annemarie

Er bestaat bijna niets mooiers voor vriendinnen dan tegelijk zwanger zijn. Annemarie Keizer is één van de gelukkigen die haar zwangerschap met haar vriendin kan delen. Op een snoezig fotootje staat de blondine tegenover haar bestie op een boot. ,,Friends with baby bellies", schrijft ze erbij, gevolgd door een emoticon met hartjesogen.

Robin gaat voor roze

GTST-soapie Robin Martens kan maar niet genoeg krijgen van het stijgende kwik. De brunette deelt een selfie met haar fans waarop ze gehuld is in een roze bikinitopje met franjes. Robin maakt gelijk even gebruik van de gelegenheid om Hunkemoller te promoten. ,,Ready to go to the beach in mijn nieuwe #Hunkemoller swimwear!"

Schrik van je leven

Van je vrienden moet je het hebben. Ferry Doedens (26) zit in de bus wat te scrollen op zijn telefoon, maar dat is van korte duur. Ineens wordt de Goede Tijden Slechte Tijden-acteur in zijn gezicht geduwd. Zijn gezichtsuitdrukking is fantastisch... Gelukkig kan Ferry erom lachen!

Sexy Rico

Het is maandag en dat betekent voor Rico maar één ding: actie. De kickbox-wereldkampioen staat voor de filmcamera met ontbloot bovenlijf en zijn lichaam valt goed in de smaak bij vrouwelijke fans. 'Krijg het hier nog warmer van dan het vandaag al is!', zwijmelt een fan.

Uitsmijtertje

Jan Smit (31) geniet van zijn uitgebreide lunch. De zanger kan het niet laten hiervan een foto te delen op Instagram. Hij krijgt zelfs een vakantiegevoel van zijn bord vol eten. ,,Een uitsmijter carpaccio bij @Lotje_Winedine... Lijkt wel of ik op vakantie ben!"

Birthday girl

De zus van Danielle Oerlemans is jarig vandaag. De voormalig presentatrice plaatst een foto van haar en haar zus met daarbij de tekst: ,,Gefeliciteerd zus. We hebben zoveel met elkaar gelachen. Er komen nog veel meer van dat soort momenten, ik hou van jou! Dag lieverd."

Happy Tropical Monday

Sanne Vogel (33) is ongelofelijk blij met het tropische weer. De actrice draagt dan ook een erg zomers pakje. ,,Happy Tropical Monday everybody! Ik kan maar niet geloven dat het opeens zomer is en ik in mijn tuintje kan zitten en mijn zomerpakjes aan kan!", zegt Sanne.

Chillen op maandag

Miss Montreal (32) begint de week met een vrije dag. De zangeres zit samen met haar hond in de tuin. ,,Wát een hitte!", aldus Sanne. ,,EN IK BEN NOG STEEDS VRIJ'', gaat ze door. Dat wordt tijd voor een mini-feestje!