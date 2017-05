Ariana Grande massaal gedownload als eerbetoon voor overleden fans

Het nummer was het slotnummer van het concert en de boodschap die op Twitter wordt verspreid is dan ook: 'Laat Ariana Grandes nummer (One Last Time) voor 22 weken bovenaan staan, het is het laatste liedje dat deze mooie kinderen hoorden... 22 levens, 22 weken.'



Volgens onbevestigde berichten zou de opbrengst van het nummer naar de slachtoffers van de terreuraanslag gaan.De actie is een succes, One Last Time staat op dit moment op de eerste positie in de iTunes-lijst. Ook Britse radiostations hebben de oproep opgepakt en draaien het liedje regelmatig.



Scooter Braun, de manager van popster Ariana Grande, riep vandaag op twitter op te reageren met alles wat iedereen afgenomen is. ,,Liefde, vreugde en leven!" Volgens hem willen terroristen die vrijheid en het plezier wegnemen. ,,Nee. dat is mijn antwoord. Nee, dat kunnen we niet toestaan. Angst mag niet regeren. Er sterven elke dag meer mensen in een auto-ongeluk dan dat er omkomen door terrorisme. Ik kies ervoor om te leven in plaats van bang te zijn."



Het is de tweede keer sinds de avond van de aanslag dat Braun, die ook manager van Justin Bieber en Carly Rae Jepsen is, zich uitlaat op social media. Maandagavond reageerde hij met: ,,Vanavond, zijn onze harten gebroken."