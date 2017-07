Arie Boomsma geroerd door Emma (6) van 64 centimeter

Emma reisde met Arie af naar het Britse Liverpool, waar kinderen met dwerggroei één keer per jaar samenkomen. ,,Een feest voor Emma. Hier is ze niet anders dan de rest. Er wordt gespeeld en gesport, ouders wisselen ervaringen en kennis uit'', concludeert de presentator, die vanaf dit najaar te zien is in Arie en de Kleine Mensen. Hij legt ook uit dat er weinig geld is voor onderzoek en begeleiding. De oorzaak van primordiale dwerggroei is nog niet bekend en er is ook nog geen effectieve behandeling voor de afwijking. ,,Ik weet zeker dat je Emma, en haar prachtige familie, in je hart sluit. Net als ik dat deed.''