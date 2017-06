Armin van Buuren mengt zich in verhitte discussie over busstation

In beelden van Omroep West is te zien hoe de dj een woordvoerder van de inwonersbijeenkomst, belegd door de gemeente Leiden, plots onderbrak. ,,Wij denken dat er een nieuw kaderbesluit gemaakt moet worden, met een nieuwe visie. En dat dat uiteindelijk de basis zou moeten zijn van al deze thematiek'', luidde zijn betoog.



Van Buuren had ook complimenten voor de manier waarop de gemeente Leiden in de zaak staat. ,,Ondanks al deze verhitte gezichten; er gebeuren fantastische dingen in de stad, dat wil ik ook een keer gezegd hebben.''



Desondanks ontbreekt volgens de wereldberoemde artiest een visie waarover burgers zich zorgen maken. ,,Dus wat je volgens mij zou moeten doen, is bij elkaar gaan zitten met de vraag wat we met het busstation willen. (...) Laten we daar beginnen, dan heb je deze boosheid niet.''