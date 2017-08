Art: Verhaal tweeling Elvis kwam wel even binnen

InterviewVoor de documentaire Elvis Lives! reisde Art Rooijakkers (40) recent af naar Amerika. Eerder deze zomer was de presentator al van huis voor Wie is de Mol . Maar met de vier maanden oude tweeling Puk en Keesje, is thuiskomen nóg fijner geworden.

Het was een paar weken geleden in Tupelo, een dorpje in de Amerikaanse staat Mississippi. Art Rooijakkers zat op de veranda van een klein huisje. ,,Op een schommelbankje te mijmeren hoe het meer dan tachtig jaar geleden in die januarinacht gegaan zou zijn. Welke drama zich heeft afgespeeld. Ik kon me er níks bij voorstellen.”

Tupelo is de geboorteplaats van Elvis Presley, het idool van Rooijakkers. De presentator reisde er naartoe voor de documentaire Elvis lives!, die hij samen met Matthijs van Nieuwkerk en Andrew Makkinga maakte. In die bewuste nacht - 8 januari 1935 - werd Elvis geboren, en kwam zijn tweelingbroertje Jesse dood ter wereld. ,,Elvis kwam 35 minuten na zijn broertje. Om hem warm te houden werd hij in een schoenendoos in de oven gezet. Tot er een dokter kwam. Toen ik daar zat, kwam dat wel even binnen, ja. Het contrast met de manier waarop onze tweeling ter wereld kwam, kon niet groter zijn.”

Zeven dagen was Rooijakkers nu van huis, waar hij eerder deze zomer drie weken weg was voor Wie is de Mol. Lastig voor de kersverse vader? ,,Het voordeel van Wie is de Mol is: het is geen snoepreisje. Je bent heel druk, er is constant afleiding. De terugreis was nu wel anders. Normaal gesproken – en de kandidaten hebben dat nog meer - zit je in een soort bubbel als het programma is afgelopen. Het liefst blijf je daar dan nog even een dagje. Dat gevoel had ik nu niet. Ik wilde zo snel mogelijk naar huis. Van mijn omgeving begrijp ik dat het weggaan alleen maar ingewikkelder wordt als de kinderen straks gaan praten. Kunnen ze ook nog uitleggen dat ze het vervelend vinden dat je weggaat. Ik ben benieuwd. Ik weet wel dat het nu nóg fijner thuiskomen is.”

Het wordt, zegt hij lachend, de komende tijd één van zijn grote uitdagingen om zijn liefdes te combineren: zijn dochters de muziek van Elvis meegeven. ,,Ik heb nog achttien jaar de tijd”, schat Rooijakkers in. Bij hem zelf kwam Elvis al vroeg in zijn leven. ,,Via mijn moeder. Ze was net als veel vrouwen van haar leeftijd verliefd op Elvis. Mijn vader hield van Queen en BZN - dus voor hetzelfde geld zat ik nu te praten over Freddy Mercury of Jan Keizer -, maar zodra hij naar zijn werk ging, zette mijn moeder platen van Elvis op.”

Als puber kende hij een uitstapje naar Michael Jackson en Prince, maar toen Rooijakkers tijdens zijn studieperiode bevriend raakte met een Elvis-fan was hij weer om, leende (‘Mijn moeder heeft het over jatten’) de elpees van thuis en vergrootte hij zijn fascinatie voor The King. ,,Ik keek video’s, kocht cd’s en stream nog steeds, maar het mooist klinkt Elvis op vinyl.”

In 2011 nam zijn televisiecarrière een vlucht door zijn deelname aan Wie is de Mol ; hij mocht het succesvolle programma daarna prompt presenteren. Door zijn zege in de 2011-editie kreeg hij de mogelijkheid om af te reizen naar Graceland, het landgoed waar Elvis tot zijn dood woonde. ,,Een groot deel van het geld van die overwinning heb ik namelijk gebruikt voor die bedevaart”, verklapt de presentator. Zes jaar later mag Rooijakkers zich ook beroepsmatig met Elvis bezighouden. Volgende week verschijnt onder zijn redactie de bundel Elvis & Ik, een verzameling odes. Komende woensdag, de veertigste sterfdag van de zanger, is de docu Elvis lives! op televisie, waarvoor hij in Amerika op zoek gaat naar de muzikant én de mens achter Elvis. ,,Voor mijn gevoel was ik die een beetje kwijtgeraakt. Ken je die zeefdrukken van Audrey Hepburn die overal hangen? Dat gevoel had ik bij Elvis ook. Dat hij meer een plaatje was geworden, een merk. Zelf had ik thuis mokken, poppen, wekkers, posters, speldjes, postzegels aan de muur. Ik had echt van alles. Ik heb het bijna allemaal weggedaan.”

Op zoek naar de mens achter de zanger trok Rooijakkers naar Memphis, Tupelo en Sedona waar hij Larry Geller sprak, vijftien jaar lang de kapper én spiritueel adviseur van Elvis. ,,Een bijzondere combinatie hè. Deze man heeft veel tijd met Elvis doorgebracht. Ze spraken over yoga, oosterse filosofieën, Elvis worstelde met de vraag: waarom heb ik het wel ik gered en mijn broertje niet? Waarom had hij ook nog van die talenten? Om te zingen, te entertainen. Wat was zijn rol in het leven? Eerlijk gezegd had ik dat allemaal niet achter Elvis gezocht.”

Mag Rooijakkers de meeste prullaria van de zanger de deur uitgewerkt hebben, voor Puk en Keesje nam hij uit Amerika toch een flinke stapel Elvis-pakjes mee. Binnenkort zijn ze misschien erin te bewonderen op Instagram. ,,De pakjes zijn nu nog te groot”, lacht de presentator die niet schroomt plaatjes van de tweeling te delen op social media. Vooral met zelfspot en humor, zoals de foto met zijn huilende dochters en de toegevoegde woorden dat hij Elvis-muziek draait en zij blijkbaar nog steeds geen fan zijn. ,,Ach, ik heb nog even om ze te trainen”, grijnst hij. ,,Instagram is een soort weerspiegeling van waar ik mee bezig ben in mijn leven. En dat is nu voor een belangrijk deel: de tweeling. Ik hou me trouwens nog in hoor, anders zou Instagram overspoeld worden met babyfoto’s. Ik heb er inmiddels wel duizenden. Of het vaderschap me heeft veranderd? Dat zal ongetwijfeld, al kan ik dat lastig benoemen. De wereld ziet er nog steeds hetzelfde uit, maar eigenlijk is alles veranderd. Ineens zijn er twee meisjes op de wereld bij wie je vanaf seconde één denkt: ik ga voor je zorgen, ik ga er altijd voor je zijn. Die onvoorwaardelijkheid, ja, die is zó bijzonder.’

